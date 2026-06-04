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Les secrets du post-partum

Sophie Baconin

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Un livre pensé comme un doudou de post-partum, pour se sentir comprise, entourée et rassurée après la naissance. Votre bébé vient de naître, et votre nouvelle identité de mère aussi. Dans ce moment suspendu, parfois déroutant, qui suit l'accouchement, il est fréquent de se sentir perdue et d'avoir des questions existentielles plein la tête. C'est pourquoi Sophie Baconin a conçu ce livre profondément humain et rassurant, dans lequel elle répond aux 50 principales interrogations des jeunes mamans. - Retour à la maison, - corps qui change, - émotions en montagnes russes, - couple à réinventer, - doutes, solitude... rien n'est laissé de côté. Cet ouvrage vous offre des repères concrets, des éclairages d'experts et des mots qui réconfortent. Ce livre est comme une main tendue, pour vous rappeler une chose essentielle : vous n'êtes pas seule, et vous êtes déjà une mère formidable. Gardez-le près de vous, comme un cocon de douceur, dès les premiers jours et bien au-delà !

Par Sophie Baconin
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Sophie Baconin

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Enfant, famille

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Les secrets du post-partum

Sophie Baconin

Paru le 04/06/2026

288 pages

Editions Jouvence

9,95 €

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Scannez le code barre 9782889841110
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