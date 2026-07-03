Minuit sur le canal San Boldo

Retrouver Donna Leon et le commissaire Brunetti est toujours un plaisir ! Elle a quinze ans. Une vie entre Venise et la campagne, où elle aime faire du cheval. Mais une chute dans un canal et son destin bascule : Manuela, qui ne sait pas nager, survit mais en garde de graves séquelles. Un accident ? Effondrée, la comtesse Lando-Continui en doute. Et des années plus tard, elle convainc Brunetti de reprendre l'enquête sur sa petite-fille. Ce qui ne semble pas convenir à tout le monde... "Venise brille de mille feux dans cette incroyable histoire de désir, de trahison et de vengeance". PROVIDENCE JOURNAL Née dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de trente ans à Venise. Traduites en trente-cinq langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Toutes sont disponibles chez Points.