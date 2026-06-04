Le Carrousel des invisibles

Un roman pour rendre visibles les invisibles, et redonner à la mort sa place dans la vie. Un roman pour rendre visibles les invisibles, et redonner à la mort sa place dans la vie. Une infirmière discrète voit sa vie basculer lorsqu'elle apprend que plusieurs décès dans son service auraient sans doute pu être évités. Hantée par cette découverte, elle se fixe un objectif : réparer, rétablir un équilibre, accomplir son "Bilan Ames Neutre" . Mais avant d'agir, un accident la plonge dans le coma. Autour de son lit, six inconnus se croisent : une collègue qui se cache derrière trop d'exubérance, un prêtre en proie au doute, un éboueur en colère, un retraité affecté par un étrange syndrome, un commercial en fuite et une femme de ménage dont les chansons apaisent les âmes. Dans cet entre-deux fragile où la vie et la mort s'effleurent, les paroles de ces invisibles tissent peu à peu des liens entre leurs existences et la sienne. Et si ce qui aurait pu être une fin se transformait en un nouveau départ ?