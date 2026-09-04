Mémoires ! La lettre, un matériau pour l'Histoire et la mémoire

? La nouvelle collection Mémoires ! Est proposée par les Hauts lieux de la mémoire nationale en Ile-de-France. Elle permet de garder traces et de diffuser les contributions des journées d'étude qui ont été organisé autour de thématiques qui interrogent l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale. ? Chaque journée d'étude rassemble la fine fleur des historiens français de la Seconde Guerre mondiale. Cette collection trouvera toute sa légitimité en rayon Histoire des librairies. Ce premier opus issu de la journée d'étude tenue le 2 octobre 2024 à la Contemporaine permet de (re)découvrir les enjeux historiques et mémoriels des lettres. Internés, prisonniers ou fusillés, les auteurs de ces ultimes missives rappellent que la lettre est aussi un terrain d'expression. Rien n'est plus intime qu'une correspondance. Et pourtant, en tant qu'objet d'histoire et de mémoire, elle révèle l'extimité où des "fragments du soi intime sont proposés au regard d'autrui" . Collectif d'auteurs.