Undead Unluck Tome 26

Andy reprend enfin sa place dans la bataille ! Maintenant que tous les membres de l'Union sont réunis, les préparatifs pour la lutte finale commencent... Mais, au moment où Fûko et ses compagnons comptent se lancer dans les derniers préparatifs, les derniers maîtres des règles primordiales sont absorbés par Sun, ce qui déclenche de force le début du Ragnarok ! Pour vaincre les maîtres des règles primordiales qui entourent leur dieu, Julia tente d'activer sa capacité Unjustice... Y parviendra-t-elle ?