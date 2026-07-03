Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Undead Unluck Tome 26

Yoshifumi Tozuka, Totsuka Yoshifumi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Andy reprend enfin sa place dans la bataille ! Maintenant que tous les membres de l'Union sont réunis, les préparatifs pour la lutte finale commencent... Mais, au moment où Fûko et ses compagnons comptent se lancer dans les derniers préparatifs, les derniers maîtres des règles primordiales sont absorbés par Sun, ce qui déclenche de force le début du Ragnarok ! Pour vaincre les maîtres des règles primordiales qui entourent leur dieu, Julia tente d'activer sa capacité Unjustice... Y parviendra-t-elle ?

Par Yoshifumi Tozuka, Totsuka Yoshifumi
Chez Dargaud

|

Auteur

Yoshifumi Tozuka, Totsuka Yoshifumi

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Undead Unluck Tome 26 par Yoshifumi Tozuka, Totsuka Yoshifumi

Commenter ce livre

 

Undead Unluck Tome 26

Yoshifumi Tozuka, Totsuka Yoshifumi

Paru le 03/07/2026

192 pages

Dargaud

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505135777
9782505135777
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.