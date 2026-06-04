Le grand historien Albert Mathiez (1874-1932), dreyfusard et homme de passions, a composé cette grande fresque claire et vivante de la Révolution française. Renouvelant l'historiographie de son temps, traduite en de nombreuses langues, cette oeuvre, qui fait référence, a connu un retentissement considérable. Avec un incomparable sens du récit et une minutie devenue légendaire, Mathiez propose une vaste synthèse qui associe l'histoire politique et l'histoire économique et sociale, dont il est l'un des pionniers. Historien engagé dans son temps, il nous montre également l'actualité des enjeux républicains de la période révolutionnaire et la pertinence de ses principes. " Pour fonder une république, écrivait-il, il ne suffit pas de supprimer un roi et de substituer l'autorité de plusieurs à celle d'un seul. La république n'est supérieure aux autres gouvernements que si l'intérêt général, le bien public, y prédominent sur les égoïsmes. " Destinée au grand public, cette somme, qui sait mettre en valeur l'essentiel, repose sur une érudition considérable qui vaut à Mathiez d'être considéré comme un savant exceptionnel. La présente édition rassemble en un seul volume les trois parties de l'ouvrage publiées entre 1922 et 1927 : La Chute de la royauté ; La Gironde et la Montagne ; La Terreur . Pour la première fois, cette histoire de la Révolution française est accompagnée d'un index, d'une chronologie et d'un appareil critique rappelant l'oeuvre et la vie d'Albert Mathiez.