Sérénade pour une pluie de larmes Tome 6

Hina est désormais résolue à vivre dans ce monde qui n'est pas le sien, en continuant de cacher ses sentiments pour Takaaki. Ce dernier peine à comprendre Hina et la raison de son rejet. Hinako est enlevée par le directeur de la troupe Amahisa, qui cherche à s'en prendre au conglomérat des Hongô. Pour cacher l'enlèvement et sauver l'honneur de Hinako et Takaaki, Hina essaye de se faire passer pour Hinako, censée participer à une réception donnée en l'honneur de ses fiançailles, mais Takaaki la reconnaît immédiatement.