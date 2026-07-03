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Sérénade pour une pluie de larmes Tome 6

Haruka Kawachi, Kawachi Haruka

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Hina est désormais résolue à vivre dans ce monde qui n'est pas le sien, en continuant de cacher ses sentiments pour Takaaki. Ce dernier peine à comprendre Hina et la raison de son rejet. Hinako est enlevée par le directeur de la troupe Amahisa, qui cherche à s'en prendre au conglomérat des Hongô. Pour cacher l'enlèvement et sauver l'honneur de Hinako et Takaaki, Hina essaye de se faire passer pour Hinako, censée participer à une réception donnée en l'honneur de ses fiançailles, mais Takaaki la reconnaît immédiatement.

Par Haruka Kawachi, Kawachi Haruka
Chez Dargaud

|

Auteur

Haruka Kawachi, Kawachi Haruka

Editeur

Dargaud

Genre

Shojo/fille

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Sérénade pour une pluie de larmes Tome 6

Haruka Kawachi, Kawachi Haruka

Paru le 03/07/2026

168 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505124726
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