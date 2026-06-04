Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

K-Pop Fandom - Agenda 2026-2027

Delphine Bourgoin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un superbe agenda pour une année remplie de paillettes et de culture coréenne ! Tout l'univers de la K-pop est à découvrir dans cet agenda richement illustré, parfait pour les fans de Blackpink, BTS... ! On y retrouve tout ce qu'il y a à savoir sur la K-pop et la culture pop coréenne. Au programme : des défis, des infos, des pages à compléter, des tests, et un tas d'autres surprises pour accompagner toute l'année scolaire en musique !

Par Delphine Bourgoin
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Delphine Bourgoin

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur K-Pop Fandom - Agenda 2026-2027 par Delphine Bourgoin

Commenter ce livre

 

K-Pop Fandom - Agenda 2026-2027

Delphine Bourgoin

Paru le 04/06/2026

400 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821220126
9782821220126
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.