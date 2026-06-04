K-Pop Fandom - Agenda 2026-2027

Un superbe agenda pour une année remplie de paillettes et de culture coréenne ! Tout l'univers de la K-pop est à découvrir dans cet agenda richement illustré, parfait pour les fans de Blackpink, BTS... ! On y retrouve tout ce qu'il y a à savoir sur la K-pop et la culture pop coréenne. Au programme : des défis, des infos, des pages à compléter, des tests, et un tas d'autres surprises pour accompagner toute l'année scolaire en musique !