Celle qui sait

TOUT LE MONDE EST CONVAINCU QUE LENORA HOPE EST LA TUEUSE. ET VOUS ? Le massacre de la famille Hope, lors d'une nuit sanglante de 1929, a bouleversé les habitants du Maine. Si la plupart des gens sont persuadés que Lenora, dix-sept ans, en est responsable, la police n'a jamais pu le prouver. Après avoir nié à l'époque toute implication, l'intéressée n'a plus quitté Hope's End, le manoir dressé en bord de falaise où le drame s'est produit. Nous sommes en 1983 lorsque Kit McDeere, aide-soignante à domicile, se présente pour s'occuper de Lenora après la fuite inexpliquée de sa précédente infirmière. Agée de plus de soixante-dix ans et en fauteuil roulant, Lenora a été rendue muette par une série d'AVC. Elle ne peut communiquer avec Kit que grâce à une vieille machine à écrire. Jusqu'au soir où, de son seul doigt valide, elle commence à taper : je veux tout vous raconter Auteur best-seller, RILEY SAGER a écrit neuf thrillers publiés dans plus de vingt pays. Né en Pennsylvanie, il vit à Princeton, dans le New Jersey. "Un vrai choc". LISA GARDNER "Des twists à couper le souffle". SHARI LAPENA "Une lecture d'enfer". RACHEL HAWKINS "Terrifiant". KARIN SLAUGHTER