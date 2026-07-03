Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Celle qui sait

Riley Sager

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
TOUT LE MONDE EST CONVAINCU QUE LENORA HOPE EST LA TUEUSE. ET VOUS ? Le massacre de la famille Hope, lors d'une nuit sanglante de 1929, a bouleversé les habitants du Maine. Si la plupart des gens sont persuadés que Lenora, dix-sept ans, en est responsable, la police n'a jamais pu le prouver. Après avoir nié à l'époque toute implication, l'intéressée n'a plus quitté Hope's End, le manoir dressé en bord de falaise où le drame s'est produit. Nous sommes en 1983 lorsque Kit McDeere, aide-soignante à domicile, se présente pour s'occuper de Lenora après la fuite inexpliquée de sa précédente infirmière. Agée de plus de soixante-dix ans et en fauteuil roulant, Lenora a été rendue muette par une série d'AVC. Elle ne peut communiquer avec Kit que grâce à une vieille machine à écrire. Jusqu'au soir où, de son seul doigt valide, elle commence à taper : je veux tout vous raconter Auteur best-seller, RILEY SAGER a écrit neuf thrillers publiés dans plus de vingt pays. Né en Pennsylvanie, il vit à Princeton, dans le New Jersey. "Un vrai choc". LISA GARDNER "Des twists à couper le souffle". SHARI LAPENA "Une lecture d'enfer". RACHEL HAWKINS "Terrifiant". KARIN SLAUGHTER

Par Riley Sager
Chez Verso

|

Auteur

Riley Sager

Editeur

Verso

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Retrouver tous les articles sur Celle qui sait par Riley Sager

Commenter ce livre

 

Celle qui sait

Riley Sager trad. Dominique Haas

Paru le 03/07/2026

480 pages

Verso

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386433467
9782386433467
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.