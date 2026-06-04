La Guerre des Clans - Agenda 2026-2027

Un agenda illustré dans l'univers épique de La Guerre des Clans, avec des jeux, des anecdotes et des infos pour une année scolaire pleine d'action ! Un agenda riche en contenus pour une plongée dans l'univers captivant de La Guerre des Clans, la série culte d'Erin Hunter. Chaque mois, sont à retrouver des portraits de chats, des anecdotes sur les clans, des jeux, des tests de personnalité et bien d'autres surprises. Un format pratique et ludique, idéal pour les fans de la série !