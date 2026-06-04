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La Guerre des Clans - Agenda 2026-2027

Aude Carlier

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Un agenda illustré dans l'univers épique de La Guerre des Clans, avec des jeux, des anecdotes et des infos pour une année scolaire pleine d'action ! Un agenda riche en contenus pour une plongée dans l'univers captivant de La Guerre des Clans, la série culte d'Erin Hunter. Chaque mois, sont à retrouver des portraits de chats, des anecdotes sur les clans, des jeux, des tests de personnalité et bien d'autres surprises. Un format pratique et ludique, idéal pour les fans de la série !

Par Aude Carlier
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Aude Carlier

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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La Guerre des Clans - Agenda 2026-2027

Aude Carlier

Paru le 04/06/2026

400 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

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Scannez le code barre 9782821219922
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