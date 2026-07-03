Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les Gens du Paradis

Michèle Calméjane

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Auvergne, 1820. Au domaine du Paradis, Rose Vigouroux mène une vie paisible entre les vignes, la mine et les siens... jusqu'au jour où un drame fait basculer son existence : ses parents et sa soeur périssent dans un terrible naufrage. Tandis que le domaine vacille et que les secrets ressurgissent, Rose voit apparaître dans son quotidien Arthur de Montaigut, le voisin du château. Entre méfiance, trouble et attirance, elle doit faire face aux mensonges, aux convoitises et aux drames anciens qui la menacent. Pour sauver sa terre et son avenir, Rose devra affronter la vérité... au risque d'y perdre bien davantage que le Paradis. Un roman historique romanesque où se mêlent drame familial, mystère et tension amoureuse, au coeur d'une Auvergne sombre et envoûtante. Fascinée depuis toujours par Jane Austen et passionnée par l'Angleterre du XIXe siècle, Michèle Calmejane met en scène les destins contrariés d'héroïnes fortes, entremêlant romances, secrets et grande histoire. Elle a notamment publié son troisième roman, Au royaume des simples (2025), aux éditions Loreleï.

Par Michèle Calméjane
Chez Loreleï Editions

|

Auteur

Michèle Calméjane

Editeur

Loreleï Editions

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Gens du Paradis par Michèle Calméjane

Commenter ce livre

 

Les Gens du Paradis

Michèle Calméjane

Paru le 03/07/2026

246 pages

Loreleï Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385150730
9782385150730
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.