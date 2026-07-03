Les Gens du Paradis

Auvergne, 1820. Au domaine du Paradis, Rose Vigouroux mène une vie paisible entre les vignes, la mine et les siens... jusqu'au jour où un drame fait basculer son existence : ses parents et sa soeur périssent dans un terrible naufrage. Tandis que le domaine vacille et que les secrets ressurgissent, Rose voit apparaître dans son quotidien Arthur de Montaigut, le voisin du château. Entre méfiance, trouble et attirance, elle doit faire face aux mensonges, aux convoitises et aux drames anciens qui la menacent. Pour sauver sa terre et son avenir, Rose devra affronter la vérité... au risque d'y perdre bien davantage que le Paradis. Un roman historique romanesque où se mêlent drame familial, mystère et tension amoureuse, au coeur d'une Auvergne sombre et envoûtante. Fascinée depuis toujours par Jane Austen et passionnée par l'Angleterre du XIXe siècle, Michèle Calmejane met en scène les destins contrariés d'héroïnes fortes, entremêlant romances, secrets et grande histoire. Elle a notamment publié son troisième roman, Au royaume des simples (2025), aux éditions Loreleï.