Les Filles au chocolat - Agenda 2026-2027

Un agenda gourmand inspiré de l'univers tendre et sucré des Filles au chocolat, les romans à succès de Cathy Cassidy, avec des quiz, des recettes et des anecdotes pour passer une année pleine de douceur ! Avec ce bel agenda Les Filles au chocolat , l'année promet d'être gourmande ! Grâce à des présentations et anecdotes sur les personnages adorés des lecteurs et lectrices, des quiz, des recettes et jeux, pas le temps de s'ennuyer. Parfait pour les jeunes lectrices fans de pâtisserie, le tout dans un cocktail d'amour et d'amitié à croquer !