Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Agendad Les Filles au chocolat

Stéphanie Go, Cathy Cassidy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un agenda gourmand inspiré de l'univers tendre et sucré des Filles au chocolat, les romans à succès de Cathy Cassidy, avec des quiz, des recettes et des anecdotes pour passer une année pleine de douceur ! Avec ce bel agenda Les Filles au chocolat , l'année promet d'être gourmande ! Grâce à des présentations et anecdotes sur les personnages adorés des lecteurs et lectrices, des quiz, des recettes et jeux, pas le temps de s'ennuyer. Parfait pour les jeunes lectrices fans de pâtisserie, le tout dans un cocktail d'amour et d'amitié à croquer !

Par Stéphanie Go, Cathy Cassidy
Chez Les Livres du Dragon d'Or

| 1 Partages

Auteur

Stéphanie Go, Cathy Cassidy

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Agendas jeunesse

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agendad Les Filles au chocolat par Stéphanie Go, Cathy Cassidy

Commenter ce livre

 

Agendad Les Filles au chocolat

Stéphanie Go, Cathy Cassidy

Paru le 04/06/2026

400 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821219908
9782821219908
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.