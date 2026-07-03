L'Inconnu du Grand Canal

Brunetti face aux scandales de l'industrie de la viande et aux droits des animaux. Qui est cet inconnu dont le cadavre a été retrouvé dans le Grand Canal de Venise ? Bien que défiguré, l'homme semble familier à Brunetti. Ses recherches le mènent jusqu'à un abattoir du continent où la victime était vétérinaire. Plongé malgré lui dans les scandales de l'industrie de la viande, le commissaire est ébranlé. Sa ville et son pays ne sont-ils vraiment plus ce qu'ils étaient ? "Cette profonde réflexion sur le crime et l'humanité caractérise le meilleur de l'oeuvre de Donna Leon". THE INDEPENDENT Née dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de trente ans à Venise. Traduites en trente-cinq langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Toutes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann