Un secret sans importance

Six destins liés par des secrets, un savant mélange de quotidien et de merveilleux. Par une nuit d'hiver, dans le tourbillon des flocons de neige, les vies de Sonia, Violette, Harriet, Dan, Emile et Gabriel se trouvent à jamais unies. Autour de secrets en apparence anodins - sentiments oubliés, êtres longtemps perdus ou désirés -, le naturel et le surnaturel, le quotidien et le merveilleux vont s'emboîter à la perfection, démêlant les destins de chaque personnage... "Dans ces pages, on entend la parole la plus secrète des êtres". Le Monde des livres Agnès Desarthe est née en 1966 à Paris. Romancière largement primée, elle a notamment reçu le prix Renaudot des lycéens 2010 pour Dans la nuit brune et le Prix littéraire du Monde 2015 pour Ce coeur changeant. Tous ses titres sont disponibles chez Points. PRIX DU LIVRE INTER 1996