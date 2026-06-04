Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La méthode Self Help - Devenir son propre guérisseur grâce à la thérapie IFS (Système Familial Intérieur)

Gabrielle Bernstein

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Etes-vous prêt(e) à accéder à la plus grande ressource de votre existence ? Avec ce guide de développement personnel révolutionnaire, Gabrielle Bernstein vous invite à modifier en profondeur vos croyances fondamentales et à vous reconnecter à un système de guidance intérieure infaillible : l'énergie du Self, présente en chacun de nous. Dans cet ouvrage novateur, elle rend accessible la thérapie IFS (Système Familial Intérieur) en la faisant sortir du cabinet du thérapeute pour l'intégrer à la vie quotidienne. Vous découvrirez comment des schémas extrêmes - ; addiction, colère, besoin de plaire, autocritique permanente - ; se développent souvent pour masquer d'anciennes blessures liées au manque de valeur, à la honte ou à la peur. Lorsque ces parts sont reconnues, accueillies et prises en soin, la guérison peut survenir rapidement. Fidèle à son talent pédagogique, Gabrielle Bernstein traduit les principes de l'IFS en une pratique concrète, progressive et profondément humaine. A travers un processus simple en quatre étapes, elle vous guide pour prendre soin de vous avec compassion, apaiser les conflits intérieurs et transformer votre regard sur vous-même. En apprenant à observer vos comportements, pensées et croyances avec curiosité, amour et compréhension, vous ouvrez la voie à une véritable transformation intérieure. Dans cet ouvrage, vous découvrirez notamment : - le processus " Check In " en 4 étapes pour transformer les schémas qui vous freinent ; - des outils pratiques et réalistes, intégrables dans votre vie quotidienne ; - un apaisement durable face aux discours intérieurs négatifs ; - une pratique utilisable à tout moment pour vous reconnecter à l'énergie du Self et trouver un soulagement immédiat. Ce livre est l'aboutissement de l'expérience de Gabrielle Bernstein en tant que conférencière, guide spirituelle et autrice à succès. Son approche, fondée sur l'amour, la compassion et l'authenticité, a déjà touché des millions de lecteurs à travers le monde. Dans ces pages, elle vous invite à devenir votre propre guérisseur intérieur. C'est votre chance de changer de vie.

Par Gabrielle Bernstein
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Gabrielle Bernstein

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La méthode Self Help - Devenir son propre guérisseur grâce à la thérapie IFS (Système Familial Intérieur) par Gabrielle Bernstein

Commenter ce livre

 

La méthode Self Help - Devenir son propre guérisseur grâce à la thérapie IFS (Système Familial Intérieur)

Gabrielle Bernstein

Paru le 04/06/2026

260 pages

Guy Trédaniel Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813236647
9782813236647
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.