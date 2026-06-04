La méthode Self Help - Devenir son propre guérisseur grâce à la thérapie IFS (Système Familial Intérieur)

Etes-vous prêt(e) à accéder à la plus grande ressource de votre existence ? Avec ce guide de développement personnel révolutionnaire, Gabrielle Bernstein vous invite à modifier en profondeur vos croyances fondamentales et à vous reconnecter à un système de guidance intérieure infaillible : l'énergie du Self, présente en chacun de nous. Dans cet ouvrage novateur, elle rend accessible la thérapie IFS (Système Familial Intérieur) en la faisant sortir du cabinet du thérapeute pour l'intégrer à la vie quotidienne. Vous découvrirez comment des schémas extrêmes - ; addiction, colère, besoin de plaire, autocritique permanente - ; se développent souvent pour masquer d'anciennes blessures liées au manque de valeur, à la honte ou à la peur. Lorsque ces parts sont reconnues, accueillies et prises en soin, la guérison peut survenir rapidement. Fidèle à son talent pédagogique, Gabrielle Bernstein traduit les principes de l'IFS en une pratique concrète, progressive et profondément humaine. A travers un processus simple en quatre étapes, elle vous guide pour prendre soin de vous avec compassion, apaiser les conflits intérieurs et transformer votre regard sur vous-même. En apprenant à observer vos comportements, pensées et croyances avec curiosité, amour et compréhension, vous ouvrez la voie à une véritable transformation intérieure. Dans cet ouvrage, vous découvrirez notamment : - le processus " Check In " en 4 étapes pour transformer les schémas qui vous freinent ; - des outils pratiques et réalistes, intégrables dans votre vie quotidienne ; - un apaisement durable face aux discours intérieurs négatifs ; - une pratique utilisable à tout moment pour vous reconnecter à l'énergie du Self et trouver un soulagement immédiat. Ce livre est l'aboutissement de l'expérience de Gabrielle Bernstein en tant que conférencière, guide spirituelle et autrice à succès. Son approche, fondée sur l'amour, la compassion et l'authenticité, a déjà touché des millions de lecteurs à travers le monde. Dans ces pages, elle vous invite à devenir votre propre guérisseur intérieur. C'est votre chance de changer de vie.