Cerveau atypique : mode d’emploi au quotidien

Vous venez de découvrir que vous êtes concerné par l'autisme, le TDAH ou l'AuDHD, et vous vous retrouvez face à une grande question : " Et maintenant, je fais quoi ? " Dans ce guide pratique, la psychologue clinicienne Amandine Legrand (@psyautisme) vous accompagne dans les premiers pas après le diagnostic : comprendre votre fonctionnement neuroatypique, déconstruire les idées reçues, et construire des repères concrets pour avancer, à votre rythme, dans le respect de votre fonctionnement. Vous y trouverez : des explications claires sur l'autisme et le TDAH, leurs points communs, leurs différences, et leurs particularités au féminin ; des clés pour comprendre le handicap invisible, le camouflage, la fatigue, le burnout, les surcharges et les crises ; des repères pour traverser les émotions du diagnostic tardif : le tourbillon émotionnel, le processus de deuil, la (re)construction identitaire ; des outils concrets pour mieux vous connaître, construire des routines durables et développer votre réseau de soutien. Pour vous autoriser, enfin, à être vous-même. Un livre pour se comprendre, s'apaiser et transformer une impression de décalage en une nouvelle façon d'être au monde, celle qui vous convient. En bonus : un script de protection de soi, un tableau de repérage des signes de fatigue, un autoquestionnaire pour identifier son profil neuro-atypique... et plus encore !