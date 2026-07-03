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Les Ensorceleuses

Alice Hoffman

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LE ROMAN CULTE QUI A INSPIRE LE FILM TOUT AUSSI CULTE, LES ENSORCELEUSES, AVEC SANDRA BULLOCK ET NICOLE KIDMAN ! ELLES SONT SOURS. L'UNE EST RESERVEE, L'AUTRE INDOMPTABLE. MAIS RIEN NE POURRA JAMAIS LES SEPARER. Depuis plus de deux siècles, les femmes Owens portent le poids d'une rumeur tenace : dans leur petite ville du Massachusetts, on les tient responsables de tout ce qui tourne mal. Gillian et Sally ont grandi avec cette réputation. Trop libres, trop différentes, entourées d'un parfum de magie que les autres redoutent, elles ont toujours été mises à l'écart. Leur seule envie : fuir. Alors Sally se marie, et Gillian disparaît. Mais on n'échappe ni à ses racines ni aux liens du sang. Les années passent, jusqu'au jour où un drame les ramène l'une à l'autre, comme guidées par une force invisible. Car malgré les silences, les blessures et les choix qui les ont éloignées, un lien indestructible, presque surnaturel, demeure entre les deux soeurs. Alice Hoffman est l'autrice de plus de 30 livres dont la série Practical Magic, adaptée au cinéma avec Nicole Kidman et Sandra Bullock (1999). La suite, avec les mêmes actrices, est prévue sur les écrans en septembre 2026.

Par Alice Hoffman
Chez Verso

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Auteur

Alice Hoffman

Editeur

Verso

Genre

Fantasy

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Les Ensorceleuses

Alice Hoffman trad. Roy fabien Le, Fabien Le Roy

Paru le 03/07/2026

336 pages

Verso

19,90 €

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