Contrôleur des douanes – Tout-en-un (Catégorie B – Concours 2026-2027)

Ce livre s'adresse aux candidats au concours de contrôleur des douanes (branches surveillance, administration générale et opérations commerciales). Outre les informations indispensables sur les modalités du concours et du métier qu'il contient, ce manuel permet de préparer efficacement les différentes épreuves. L'épreuve de pré-admissibilité - QCM de français, mathématiques, culture générale et raisonnement logique Les épreuves d'admissibilité - Résumé et questions sur un texte - Epreuve optionnelle - Epreuve facultative de langue étrangère Les épreuves d'admission - Entretien avec le jury - Epreuve de langue étrangère - Epreuves physiques (branche de la surveillance) Des conseils méthodologiques, de nombreux exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés en vue d'appréhender au mieux chaque épreuve.