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Maupassant

Cosimo Campa

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Tout savoir sur Maupassant ! Sa vie, ses oeuves, l'essentiel à connaître pour réussir ses examens et concours. La collection "Connaissance d'un auteur" invite à explorer la vie et l'oeuvre des écrivains classiques de la littérature française. Chaque ouvrage est découpé en grands chapitres proposant : - une biographie de l'auteur - une analyse littéraire et thématique - une étude des principales oeuvres - un choix de belles pages Ecrits dans un style clair et précis, les titres de cette collection s'adressent particulièrement aux lycéens étudiants de lettres (licence, hypokhâgne et khâgne) ainsi qu'à tous ceux préparant les concours (Capes, agrégation...).

Par Cosimo Campa
Chez Bréal

|

Auteur

Cosimo Campa

Editeur

Bréal

Genre

Multi-Matières

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Maupassant

Cosimo Campa

Paru le 04/06/2026

200 pages

Bréal

9,00 €

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