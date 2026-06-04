Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

La décroissance : une utopie ?

Christian Elleboode

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La décroissance : origines, fondements et débats d'un concept au coeur des crises contemporaines. Cet ouvrage analyse la décroissance comme courant de pensée critique du modèle économique dominant, en la replaçant dans son contexte historique, idéologique et politique. Il confronte ses postulats aux autres visions du développement, notamment le développement durable et la croissance verte. En examinant ses arguments, ses contradictions et ses limites, le livre éclaire les débats contemporains sur l'écologie, l'économie et les choix de société. Une réflexion structurée pour comprendre un concept qui divise autant qu'il interroge l'avenir de nos sociétés.

Par Christian Elleboode
Chez Bréal

|

Auteur

Christian Elleboode

Editeur

Bréal

Genre

Sphère économique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La décroissance : une utopie ? par Christian Elleboode

Commenter ce livre

 

La décroissance : une utopie ?

Christian Elleboode

Paru le 04/06/2026

200 pages

Bréal

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749558578
9782749558578
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.