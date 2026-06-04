La décroissance : une utopie ?

La décroissance : origines, fondements et débats d'un concept au coeur des crises contemporaines. Cet ouvrage analyse la décroissance comme courant de pensée critique du modèle économique dominant, en la replaçant dans son contexte historique, idéologique et politique. Il confronte ses postulats aux autres visions du développement, notamment le développement durable et la croissance verte. En examinant ses arguments, ses contradictions et ses limites, le livre éclaire les débats contemporains sur l'écologie, l'économie et les choix de société. Une réflexion structurée pour comprendre un concept qui divise autant qu'il interroge l'avenir de nos sociétés.