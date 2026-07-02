L'esprit et la réflexion

En quel sens la philosophie française des deux précédents siècles a-t-elle thématisé l'activité réflexive de l'esprit et sa corrélation avec la question de la transcendance spirituelle ? Pour répondre, l'ouvrage produit l'exploration de deux traditions bien distinctes qui forment les philosophies françaises de la réflexion. La première - avec des auteurs comme Renouvier, Nabert ou Sartre - reprend l'inspiration idéaliste ou phénoménologique puisée au contact des philosophies allemandes, soit en maintenant l'esprit fini à distance de l'absolu, soit en le faisant y participer ultimement. La seconde qui n'ignore pas non plus les apports allemands - et dont Bergson et Lavelle sont deux illustrations éminentes - inscrit d'emblée la réflexion au sein d'une expérience de participation à l'être absolu lui-même. C'est cette participation qui donne son élan originaire au retour sur soi de l'esprit fini. Entre ces deux modalités, la philosophie française de la réflexion déploie son inventivité conceptuelle de Victor Cousin jusqu' à Eric Weil et Paul Ricoeur. C'est cette inventivité avec laquelle l'auteur dialogue depuis longtemps dans les champs de l'histoire de la philosophie, de l'esthétique et de la métaphysique, qui lui permet d'aiguillonner la sienne propre l'amenant à réfléchir sur sa propre position philosophique et existentielle.