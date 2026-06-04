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Le goût des pères

Collectifs

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A l'instar de celle de la mère, l'image du père dans la littérature est une figure centrale, complexe et ambivalente. Un formidable objet littéraire pour les écrivains, car il s'agit d'élucider le mystère de la relation, de rendre hommage au géant de leur enfance ou de le mettre à bonne distance. La figure paternelle traverse les siècles et les genres, allant du père aimant et protecteur au père tyrannique, absent ou écrasant. Voyage au pays des pères en compagnie de Victor Hugo, Emile Zola, Colette, William Shakespeare, George Sand, Franz Kafka, Marcel Pagnol, Chantal Thomas, Marie NDiaye, Christophe Honoré, Christian Bobin, Sorj Chalandon, Pascal Quignard, Aragon, Annie Ernaux, Selma Lagerlöf, et bien d'autres...

Par Collectifs
Chez Mercure de France

|

Auteur

Collectifs

Editeur

Mercure de France

Genre

Littérature française

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Le goût des pères

Collectifs

Paru le 04/06/2026

128 pages

Mercure de France

10,00 €

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