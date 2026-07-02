Première sur scène

La nouvelle étoile du manga entre en scène ! Lors du spectacle annuel de Shiguma Arakawa à Shibuya, Akane a pu voir son mentor à l'oeuvre avec "Shinigami", un récit qu'il a peaufiné au point d'en faire un de ses ohako et grâce auquel il a subjugué le public ! Comme la jeune fille a également montré tout son talent sur scène, elle espère que son maître va enfin lui enseigner un ninjo-banashi... et elle a une idée bien précise en tête : elle veut apprendre "Shibahama", l'histoire choisie par son père lors de son examen de passage au grade de shin'uchi. Seulement, elle ignore encore que ce conte a une valeur très particulière, au sein de l'école... Acclamé par les plus grands noms du manga et de l'animation, tels qu'Eiichiro Oda ( One Piece ) ou Hideaki Anno ( Neon Genesis Evangelion ), Akane-banashi est un véritable phénomène dès le début de sa publication dans le mythique Shonen Jump ( My Hero Academia , Jujutsu Kaisen ...) ! Nul ne peut rester insensible à l'énergie communicative d'Akane, cette héroïne ultra-moderne adepte d'un art ancestral !