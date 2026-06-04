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Sur tes traces

Harlan Coben

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Il a toujours clamé son innocence, et s'il disait la vérité ? Il y a cinq ans, David avait tout : un mariage heureux, un petit garçon, Matthew. Aujourd'hui, David est en prison à vie pour le meurtre de son fils. Délire alcoolique ? Crise psychotique ? Que s'est-il passé cette nuit-là ? David n'a plus aucun souvenir. Un jour, son ex-belle-soeur se présente au parloir. C'est la première à reprendre contact avec lui. Dans ses mains, la photo d'un enfant dans un parc d'attractions. Matthew. Matthew est vivant. Pour le retrouver, David n'a plus le choix. Il doit s'évader et partir sur les traces de son fils...

Par Harlan Coben
Chez Belfond

|

Auteur

Harlan Coben

Editeur

Belfond

Genre

Thrillers

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Sur tes traces

Harlan Coben trad. Roxane Azimi

Paru le 04/06/2026

384 pages

Belfond

22,90 €

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