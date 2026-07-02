My Hero Academia You're Next

L'adaptation en manga couleur du 4e long-métrage de My Hero Academia ! Alors que le Japon porte les stigmates de la guerre contre la Ligue de libération des super-pouvoirs, certains tentent encore de tirer avantage de la situation pour semer le chaos. Mais c'était compter sans la nouvelle génération de héros, toujours prête à protéger la population ! C'est là qu'un homme à l'allure familière apparaît soudainement... et se présente comme l'héritier d'All Might ainsi que le futur symbole de la paix : Dark Might ! Selon lui, afin de ramener l'ordre dans le pays, rien ne vaut la force brute... Izuku et ses amis vont devoir s'épauler pour faire face à cet ennemi aux pouvoirs redoutables ! Retrouvez les personnages de My Hero Academia dans cet anime comics tout en couleurs !