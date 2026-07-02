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#Manga

My Hero Academia You're Next

Kohei Horikoshi, Yosuke Kuroda

ActuaLitté
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L'adaptation en manga couleur du 4e long-métrage de My Hero Academia ! Alors que le Japon porte les stigmates de la guerre contre la Ligue de libération des super-pouvoirs, certains tentent encore de tirer avantage de la situation pour semer le chaos. Mais c'était compter sans la nouvelle génération de héros, toujours prête à protéger la population ! C'est là qu'un homme à l'allure familière apparaît soudainement... et se présente comme l'héritier d'All Might ainsi que le futur symbole de la paix : Dark Might ! Selon lui, afin de ramener l'ordre dans le pays, rien ne vaut la force brute... Izuku et ses amis vont devoir s'épauler pour faire face à cet ennemi aux pouvoirs redoutables ! Retrouvez les personnages de My Hero Academia dans cet anime comics tout en couleurs !

Par Kohei Horikoshi, Yosuke Kuroda
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Kohei Horikoshi, Yosuke Kuroda

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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My Hero Academia You're Next

Kohei Horikoshi, Yosuke Kuroda trad. Quéré david Le, David Le Quéré

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

11,30 €

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Scannez le code barre 9791032722237
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