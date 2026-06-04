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Le Grand Livre des Power Soins

Stéphanie Abellan

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La version poche des autosoins énergétiques d'urgence pour répondre à toutes les problématiques de détresse émotionnelle. Quand les émotions débordent, vous entrez en mode survie. Impossible alors de trouver des ressources pour laisser passer la tempête : l'angoisse et la panique vous submergent. Dans ces moments de tension extrême, vous bénéficiez rarement d'une aide extérieure immédiate. C'est pourquoi Stéphanie Abellan a élaboré une méthode remarquablement efficace, celle des "Power Soins". Ces solutions d'apisement instantané vous seront utiles pour les maux émotionnels de la vie courante : séparation amoureuse, conflits avec l'entourage familial, cauchemars récurrents, dépendance affective... Dans chacun des protocoles d'autosoin, vous trouverez : un soin énergétique à lire, qui déclenchera le travail de votre inconscient ; deux coupons à détacher, pour ancrer vos nouveaux schémas de pensée dans la matière ; un mandala thérapeutique à colorier, afin d'augmenter votre taux vibratoire ; un bilan à remplir, pour assurer le suivi de votre état émotionnel. Chaque mot, chaque visualisation, chaque symbole a été choisi pour vous libérer des énergies bloquantes. Ces soins d'urgence agiront comme un baume sur vos blessures émotionnelles !

Par Stéphanie Abellan
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Stéphanie Abellan

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Médecine énergétique

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Le Grand Livre des Power Soins

Stéphanie Abellan

Paru le 04/06/2026

376 pages

Le Courrier du Livre

13,90 €

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