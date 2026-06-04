Le Grand Livre des Power Soins

La version poche des autosoins énergétiques d'urgence pour répondre à toutes les problématiques de détresse émotionnelle. Quand les émotions débordent, vous entrez en mode survie. Impossible alors de trouver des ressources pour laisser passer la tempête : l'angoisse et la panique vous submergent. Dans ces moments de tension extrême, vous bénéficiez rarement d'une aide extérieure immédiate. C'est pourquoi Stéphanie Abellan a élaboré une méthode remarquablement efficace, celle des "Power Soins". Ces solutions d'apisement instantané vous seront utiles pour les maux émotionnels de la vie courante : séparation amoureuse, conflits avec l'entourage familial, cauchemars récurrents, dépendance affective... Dans chacun des protocoles d'autosoin, vous trouverez : un soin énergétique à lire, qui déclenchera le travail de votre inconscient ; deux coupons à détacher, pour ancrer vos nouveaux schémas de pensée dans la matière ; un mandala thérapeutique à colorier, afin d'augmenter votre taux vibratoire ; un bilan à remplir, pour assurer le suivi de votre état émotionnel. Chaque mot, chaque visualisation, chaque symbole a été choisi pour vous libérer des énergies bloquantes. Ces soins d'urgence agiront comme un baume sur vos blessures émotionnelles !