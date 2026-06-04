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Yoga sur chaise pour seniors

Lisa Purcell

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Un livre destiné aux seniors pour pratiquer le yoga en toute sécurité Le yoga sur chaise, accessible à tous, permet de profiter des bienfaits du yoga en toute sécurité. Dans ce livre, Lisa Purcell propose une approche douce et bienveillante du yoga, spécialement conçue pour les seniors, quel que soit leur niveau de mobilité. A travers des postures simples, des exercices de respiration et des moments de relaxation, ce guide aide à améliorer la souplesse, l'équilibre et la vitalité, tout en respectant le corps et ses limites. La chaise devient un véritable soutien pour pratiquer en confiance, sans douleur ni contrainte. Que vous souhaitiez rester actif, retrouver du confort au quotidien ou simplement vous offrir un moment de calme et de bien-être, ce livre est une invitation à prendre soin de soi, à son rythme, avec douceur et sérénité.

Par Lisa Purcell
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Lisa Purcell

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Yoga

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Yoga sur chaise pour seniors

Lisa Purcell

Paru le 04/06/2026

Le Courrier du Livre

22,00 €

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Scannez le code barre 9782702930885
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