Désaccords à Locarno

Le festival du film de Locarno (FFL), créé en 1946, est l'une des plus anciennes manifestations cinématographiques au monde. Avant de s'imposer sur la scène internationale comme la "capitale du cinéma d'auteur" , sa légitimité au sein du champ cinématographique helvétique a été violemment contestée. Critiqué pour son orientation trop commerciale ou trop subversive, il n'a, durant ses quarante premières années, jamais réussi à faire l'unanimité. L'histoire du festival a été parsemée de scandales, dont cet ouvrage démontre qu'ils étaient aussi bien liés aux films au programme qu'aux luttes d'influence entourant le FFL. Elle défend l'idée que si ses détracteurs s'en sont pris aux "films de l'Est" , aux "films du Tiers-Monde" et aux "films immoraux" projetés au festival de Locarno, c'était notamment pour dénoncer la volonté de ses organisateur ? rices d'en faire un évènement qui soit moins subordonné à des intérêts extra-cinématographiques