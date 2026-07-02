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Le Cahier noir

François Mauriac

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Publié sous le pseudonyme de Forez, en 1943, aux Editions de Minuit, Le Cahier noir est écrit pendant la période qui vit Mauriac, condamné par les nouveaux maîtres à un demi-silence, participer à la presse clandestine de la Résistance. L'auteur y stigmatise l'attitude du maréchal Pétain et des Français qui acceptent de collaborer avec l'ennemi. C'est dans ce texte qu'il compare la croix gammée à une " araignée repue, gonflée de sang ". Ces pages, qui lui firent courir de grands risques, sont surtout pour lui l'occasion de se dresser avec force contre une conception machiavélique du pouvoir. A l'oppression régnante il oppose des paroles d'espérance et il renouvelle sa foi en l'homme. Le Cahier noir a valu à Mauriac l'admiration de nombreux intellectuels de tous bords. Elle ne s'est pas démentie depuis. L'idéal de justice et de liberté qu'il revendique pour ce peuple enchaîné reste d'actualité dans un monde menacé par l'intolérance. Le Cahier noir est suivi de La nation française a une âme et de pages d'un journal tenu pendant l'Occupation, dont certaines sont inédites. L'ensemble restitue une des grandes voix de la Résistance dont l'écho se fait entendre jusqu'à nous. Edition établie par Jean Touzot.

Par François Mauriac
Chez Bartillat

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Auteur

François Mauriac

Editeur

Bartillat

Genre

Littérature française

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Le Cahier noir

François Mauriac

Paru le 09/07/2026

Bartillat

8,00 €

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