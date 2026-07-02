Identifier et prévenir les intolérances alimentaires (caséines de laitages, gluten, etc.) pour se débarrasser de tous les symptômes (fatigue, colopathie, migraine, dépression, psoriasis, eczéma, insomnie, etc.) pour enfin mieux vivre ! Dans notre monde moderne, on peut affirmer que 80 % des personnes seraient intolérantes aux caséines des laitages et fromages, au gluten, à la levure de boulanger, aux cacahuètes, à l'ovalbumine de l'oeuf et à combien d'autres aliments. Peu de gens échappent à la présence d'intolérances alimentaires. Les symptômes se manifestent dans les 3 jours. Intolérances Alimentaires est le premier livre qui traite du sujet et qui apporte des solutions efficaces. - Pourquoi certains aliments ne nous conviennent pas et altèrent la santé ? Reconnaître les affections caractéristiques des intolérances. - Comment surveiller son alimentation, identifier parmi les centaines d'aliments (et d'additifs) ceux que vous ne tolérez pas et qui gâchent votre vie. - Tous les aliments responsables d'intolérances peuvent être identifiés par des tests. - Intolérances aux caséines de lait, aux céréales, légumes, viandes, herbes et condiments, poissons et fruits de mer, fruits, additifs... - Grâce à cette connaissance des aliments qui nous conviennent : adieu le surpoids, l'insomnie, le mal-être, les désagréments digestifs, les problèmes de peau. - Pour connaître la joie de vivre au quotidien sans maladies chroniques.