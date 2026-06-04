Béatrice est née dans la pauvreté d'une bourgade d'Algérie au début du XX ? siècle. Enfant affamée d'école, elle devient institutrice, franchit la Méditerranée, éprise d'un jeune visiteur parisien. Puis vient la guerre. Chassée de l'enseignement par le Statut des Juifs, traquée avec les siens, déterminée à les sauver, elle organise leur fuite à travers la ligne de démarcation avant de survivre à l'occupation allemande en Tunisie. Des décennies plus tard, sa fille, Martine Gozlan, chercheuse de vérité et grand reporter, saisie par l'impérieuse nécessité de donner aux siens, malmenés par l'Histoire, l'assistance qu'ils réclament pour ne pas disparaître complètement, rouvre cette mémoire enfouie. Elle interroge l'histoire d'une mère et d'un siècle - la peur, la dignité, la transmission - au moment où, comme un cauchemar, la haine renaît. Entre enquête intime et fresque historique, Le siècle de ma mère, dans un récit en forme de tombeau de papier, ressuscite la vie d'une femme libre dans un monde qui voulait l'éteindre. Un livre de filiation et de lumière, où le passé éclaire douloureusement le présent.