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100 bestioles, 1000 pattes

Etienne Normandin

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Ce Cahier de jeux prolonge l'exploration amorcée dans 100 bestioles, 1000 pattes. Pensé comme un véritable compagnon de terrain, ce cahier de jeux invite les jeunes lecteurs à plonger au coeur du monde minuscule des insectes et des arthropodes du Québec. A travers une série d'activités variées - jeux d'observation, de comparaison, de repérage et de déduction - le cahier guide les premiers gestes du scientifique en herbe. Le lecteur progresse comme un enquêteur : il affine son regard, vérifie ses hypothèses, identifie des formes et des détails, et consolide ses connaissances de manière active et ludique. Le cahier comprend la liste complète des cent insectes et arthropodes présentés dans l'ouvrage principal, à cocher au fil des découvertes, ainsi que des badges à collectionner. Les solutions sont regroupées à la fin, permettant une utilisation autonome ou accompagnée. Accessible et stimulant, ce cahier renforce la curiosité naturelle des enfants et les encourage à observer le vivant avec méthode et attention, tout en s'amusant.

Par Etienne Normandin
Chez PU Montréal

|

Auteur

Etienne Normandin

Editeur

PU Montréal

Genre

Nature et plein air

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100 bestioles, 1000 pattes

Etienne Normandin

Paru le 02/07/2026

PU Montréal

8,00 €

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Scannez le code barre 9782760655171
9782760655171
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