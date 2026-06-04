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Surclassées

Clémence Barbier, Inès Fehner

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Quand la mixité scolaire devient un acte de théâtre. En 2017, une décision politique majeure bouleverse le paysage éducatif toulousain : le département de la Haute-Garonne acte la fermeture de deux collèges du quartier populaire du Mirail pour réaffecter les élèves dans des établissements du centre-ville. Ce "dispositif mixité" est le point de départ de l'écriture de Surclassées. A travers le parcours croisé de trois adolescentes - Leïla, Charlotte et Maëlys - la pièce explore la réalité brute de cette rencontre forcée entre des mondes qui s'ignorent. Peut-on vraiment changer de trajectoire quand les codes sociaux semblent déjà écrits ? Entre rires, doutes et confrontations, leur histoire est nourrie de témoignages réels collectés auprès d'élèves, de parents et d'enseignants. Surclassées dresse un portrait vibrant de l'école d'aujourd'hui. C'est une réflexion percutante sur la puissance d'agir, la reproduction des inégalités et la nécessité de faire de l'éducation le lieu de tous les possibles.

Par Clémence Barbier, Inès Fehner
Chez Théâtre en poche

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Auteur

Clémence Barbier, Inès Fehner

Editeur

Théâtre en poche

Genre

Théâtre

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Surclassées

Clémence Barbier, Inès Fehner

Paru le 04/06/2026

72 pages

Théâtre en poche

14,00 €

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Scannez le code barre 9782490431144
9782490431144
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