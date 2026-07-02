Les dépendances vertes des infrastructures de transport

Comment faire des emprises d'infrastructures de transport (accotements routiers, berges de voies navigables, tranchées sous les lignes électriques...) des espaces reconnus et gérés au service de la biodiversité ? Cet ouvrage explore ces espaces verts comme des fragments stratégiques du territoire, capables d'accueillir des habitats, de développer des continuités écologiques et de contribuer à la résilience des milieux face au changement climatique : des terrains d'innovation pour la biodiversité.