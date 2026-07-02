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Les dépendances vertes des infrastructures de transport

Claire Etrillard

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Comment faire des emprises d'infrastructures de transport (accotements routiers, berges de voies navigables, tranchées sous les lignes électriques...) des espaces reconnus et gérés au service de la biodiversité ? Cet ouvrage explore ces espaces verts comme des fragments stratégiques du territoire, capables d'accueillir des habitats, de développer des continuités écologiques et de contribuer à la résilience des milieux face au changement climatique : des terrains d'innovation pour la biodiversité.

Par Claire Etrillard
Chez Quae éditions

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Auteur

Claire Etrillard

Editeur

Quae éditions

Genre

Essais généraux

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Les dépendances vertes des infrastructures de transport

Claire Etrillard

Paru le 02/07/2026

Quae éditions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782759243228
9782759243228
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