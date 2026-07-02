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Cahier d'exercices en comptabilité générale

Françoise Ferré, Eric Rigamonti

ActuaLitté
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Cette nouvelle édition mise à jour du cahier de comptabilité générale propose des exercices de niveaux de difficulté progressive accompagnés de corrigés détaillés pour maîtriser l'essentiel de la comptabilité. Comprendre les principes et maîtriser les méthodes comptables est essentiel à tous ceux qui ont besoin d'une vision financière claire, que ce soit pour leurs études ou leur activité professionnelle. Au fil des pages de ce cahier, des astuces et des mises en garde permettent aux lecteurs d'éviter les pièges et les blocages. Les exercices sont accompagnés de corrigés extrêmement détaillés pour dépasser les obstacles. Ces corrigés expliquent les points difficiles, précisent tous les calculs et énoncent tous les raisonnements. - 21 fiches de synthèse couvrant toutes les notions fondamentales - 88 exercices de difficulté croissante Ce cahier d'exercices permet l'acquisition de la technique comptable tout en procurant une véritable compréhension et une solide maîtrise de la comptabilité générale.

Par Françoise Ferré, Eric Rigamonti
Chez Studyrama

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Auteur

Françoise Ferré, Eric Rigamonti

Editeur

Studyrama

Genre

Comptabilité générale

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Cahier d'exercices en comptabilité générale

Françoise Ferré, Eric Rigamonti

Paru le 02/07/2026

300 pages

Studyrama

15,00 €

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Scannez le code barre 9782759060092
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