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Reposez-vous !

Tricia Hersey

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Se reposer pour résister, perturber et enrayer le capitalisme et la suprématie blanche. Dans un monde obsédé par la productivité, le mouvement de la "résistance par le repos" , fondé par Tricia Hersey, offre une arme radicale contre l'épuisement auquel la vie moderne nous condamne. S'arrêter, ce n'est pas faire une simple pause : c'est résister à un système toxique. Se reposer, c'est refuser de se laisser broyer par les mécanismes du capitalisme et de la suprématie blanche qui nous traitent comme des machines. C'est reprendre possession de son corps, de son temps et de son imagination. Reposez-vous ! n'est pas un livre de développement personnel. C'est un manifeste à la fois combatif et tendre, dans lequel Tricia Hersey élève le repos au rang de droit sacré. Artiste, théologienne et activiste afro-étasunienne, Tricia Hersey est la fondatrice du ministère de la Sieste, une organisation qui explore le repos comme acte de résistance et de réparation. Ses travaux s'appuient sur la théologie de la libération noire, l'afroféminisme et l'étude des traumatismes culturels. Traduit par Harriet de G

Par Tricia Hersey
Chez Les renversantes

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Auteur

Tricia Hersey

Editeur

Les renversantes

Genre

Faits de société

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Reposez-vous !

Tricia Hersey trad. G harriet De

Paru le 04/06/2026

176 pages

Les renversantes

17,00 €

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