Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Omnes horas complectere !

Nora Faraji, Irene Regini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peut-on lire un texte en grec ancien ou en latin sans en faire un exercice de version ? Peut-on y prendre du plaisir ? La collection AGLAE nous fait entrer dans le texte de façon progressive, en maîtrisant son vocabulaire, en se familiarisant avec sa structure, et en bénéficiant des enregistrements fournis sur Internet. Avec ce volume, vous goûterez aux leçons du philosophe Sénèque de manière à prendre possession de chaque heure de votre vie !

Par Nora Faraji, Irene Regini
Chez Presses Universitaires du Septentrion

|

Auteur

Nora Faraji, Irene Regini

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Latin - Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Omnes horas complectere ! par Nora Faraji, Irene Regini

Commenter ce livre

 

Omnes horas complectere !

Nora Faraji, Irene Regini

Paru le 13/08/2026

100 pages

Presses Universitaires du Septentrion

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757446874
9782757446874
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.