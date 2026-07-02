Omnes horas complectere !

Peut-on lire un texte en grec ancien ou en latin sans en faire un exercice de version ? Peut-on y prendre du plaisir ? La collection AGLAE nous fait entrer dans le texte de façon progressive, en maîtrisant son vocabulaire, en se familiarisant avec sa structure, et en bénéficiant des enregistrements fournis sur Internet. Avec ce volume, vous goûterez aux leçons du philosophe Sénèque de manière à prendre possession de chaque heure de votre vie !