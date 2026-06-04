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Changer sa maison pour changer sa vie

Anjie Cho

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Créez un espace propice à votre bien-être et votre épanouissement ! Grâce aux principes du feng shui et de la méditation, apprenez à ressentir votre intérieur, prenez conscience des moindres détails de votre logement et voyez comment aménager les espaces majeurs que sont la chambre, la cuisine et votre espace de travail pour vivre en harmonie avec les éléments du monde naturel. Eliminez ce qui est source de tension et favorisez ce qui nourrit votre sérénité et votre énergie... Anjie Cho vous transmet, dans cet ouvrage, de nombreux moyens d'avancer sur votre chemin de vie. Alliez le yin et le yang, le dedans et le dehors, le visible et l'invisible, et devenez l'architecte de votre vie !

Par Anjie Cho
Chez Eyrolles

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Auteur

Anjie Cho

Editeur

Eyrolles

Genre

Décoration

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Changer sa maison pour changer sa vie

Anjie Cho

Paru le 04/06/2026

Eyrolles

21,00 €

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Scannez le code barre 9782416024306
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