Bien négocier votre départ à la retraite

Et si votre départ à la retraite pouvait vraiment se négocier ? Chaque année, de nombreux cadres quittent leur entreprise sans mesurer ce qu'ils pourraient réellement obtenir. Or un départ à la retraite n'est jamais un simple acte administratif. Il détermine directement votre niveau de vie futur : indemnités, fiscalité, calendrier, accès au chômage, conditions de transition... chaque décision a un impact durable. Côté dirigeants et DRH, ces transitions soulèvent également des enjeux humains et stratégiques majeurs, qui appellent des décisions éclairées. Dans de nombreuses situations, la négociation est possible. Encore faut-il la comprendre, la préparer... et savoir l'utiliser. Grâce à une approche structurée, nourrie de nombreux cas concrets, vous apprendrez à : - comprendre les différentes options de sortie et leurs conséquences réelles ; - identifier ce qui peut être négocié et dans quelles conditions ; - construire une stratégie adaptée à votre situation ; - optimiser les conditions financières, sociales et fiscales de votre départ ; - choisir le bon moment pour déclencher votre retraite. Bien menée, la négociation peut améliorer durablement votre pouvoir d'achat à la retraite. A la fois juridique, stratégique et pratique, ce guide vous donne les clés pour transformer un départ parfois subi en décision maîtrisée.