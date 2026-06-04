Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Bien négocier votre départ à la retraite

Bertrand Reynaud, Aude Goulon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si votre départ à la retraite pouvait vraiment se négocier ? Chaque année, de nombreux cadres quittent leur entreprise sans mesurer ce qu'ils pourraient réellement obtenir. Or un départ à la retraite n'est jamais un simple acte administratif. Il détermine directement votre niveau de vie futur : indemnités, fiscalité, calendrier, accès au chômage, conditions de transition... chaque décision a un impact durable. Côté dirigeants et DRH, ces transitions soulèvent également des enjeux humains et stratégiques majeurs, qui appellent des décisions éclairées. Dans de nombreuses situations, la négociation est possible. Encore faut-il la comprendre, la préparer... et savoir l'utiliser. Grâce à une approche structurée, nourrie de nombreux cas concrets, vous apprendrez à : - comprendre les différentes options de sortie et leurs conséquences réelles ; - identifier ce qui peut être négocié et dans quelles conditions ; - construire une stratégie adaptée à votre situation ; - optimiser les conditions financières, sociales et fiscales de votre départ ; - choisir le bon moment pour déclencher votre retraite. Bien menée, la négociation peut améliorer durablement votre pouvoir d'achat à la retraite. A la fois juridique, stratégique et pratique, ce guide vous donne les clés pour transformer un départ parfois subi en décision maîtrisée.

Par Bertrand Reynaud, Aude Goulon
Chez Eyrolles

|

Auteur

Bertrand Reynaud, Aude Goulon

Editeur

Eyrolles

Genre

Retraite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bien négocier votre départ à la retraite par Bertrand Reynaud, Aude Goulon

Commenter ce livre

 

Bien négocier votre départ à la retraite

Bertrand Reynaud, Aude Goulon

Paru le 04/06/2026

240 pages

Eyrolles

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023347
9782416023347
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.