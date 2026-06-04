Python poche pour les Nuls

Un livre idéal pour serpenter pas à pas dans l'univers de la programmation en Python le langage phare de l'intelligence artificielle DECOUVRIR PYTHON : Un livre idéal pour serpenter pas à pas dans l'univers de la programmation en Python. Ce livre d'informatique pour les Nuls permettra à tous les programmeurs débutants ou les étudiants en informatique de découvrir les bases de la programmation en Python, un langage qui peut-être utilisé seul ou avec un autre langage comme le C par exemple. Ce livre couvre la version 3 de Python. Au programme : Comprendre la syntaxe du langage Python Concevoir des programmes et simplifier le développement Blocs de données, chaînes et dictionnaires S'initier à la programmation procédurale et orientée objet INITIEZ-VOUS A LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE : Ce livre d'informatique pour les Nuls vous donne toutes les clés pour maîtriser la programmation informatique sur le langage Python. Accessible à tous les niveaux, Python pour les Nuls est idéal pour apprendre à coder de manière simple et ludique. Coder sur Python n'aura jamais été aussi simple qu'avec ce livre pour les Nuls , au programme varié et complet. DEVENEZ UN PRO DU CODAGE SUR PYTHON : De la création de sa première application aux fonctions magiques, en passant par les erreurs de code à éviter, notre livre d'informatique pour les Nuls est un véritable guide pour tous les débutants de la programmation informatique qui souhaitent se lancer sur Python. Que vous soyez un débutant qui cherche à apprendre à coder ou un étudiant en informatique désirant se perfectionner sur Python, notre livre pour les Nuls vous donne toutes les clés pour devenir un pro de Python. N'hésitez-plus et lancez-vous dans la programmation sans attendre !