Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Python poche pour les Nuls

John Paul Mueller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre idéal pour serpenter pas à pas dans l'univers de la programmation en Python le langage phare de l'intelligence artificielle DECOUVRIR PYTHON : Un livre idéal pour serpenter pas à pas dans l'univers de la programmation en Python. Ce livre d'informatique pour les Nuls permettra à tous les programmeurs débutants ou les étudiants en informatique de découvrir les bases de la programmation en Python, un langage qui peut-être utilisé seul ou avec un autre langage comme le C par exemple. Ce livre couvre la version 3 de Python. Au programme : Comprendre la syntaxe du langage Python Concevoir des programmes et simplifier le développement Blocs de données, chaînes et dictionnaires S'initier à la programmation procédurale et orientée objet INITIEZ-VOUS A LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE : Ce livre d'informatique pour les Nuls vous donne toutes les clés pour maîtriser la programmation informatique sur le langage Python. Accessible à tous les niveaux, Python pour les Nuls est idéal pour apprendre à coder de manière simple et ludique. Coder sur Python n'aura jamais été aussi simple qu'avec ce livre pour les Nuls , au programme varié et complet. DEVENEZ UN PRO DU CODAGE SUR PYTHON : De la création de sa première application aux fonctions magiques, en passant par les erreurs de code à éviter, notre livre d'informatique pour les Nuls est un véritable guide pour tous les débutants de la programmation informatique qui souhaitent se lancer sur Python. Que vous soyez un débutant qui cherche à apprendre à coder ou un étudiant en informatique désirant se perfectionner sur Python, notre livre pour les Nuls vous donne toutes les clés pour devenir un pro de Python. N'hésitez-plus et lancez-vous dans la programmation sans attendre !

Par John Paul Mueller
Chez First

|

Auteur

John Paul Mueller

Editeur

First

Genre

Programmation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Python poche pour les Nuls par John Paul Mueller

Commenter ce livre

 

Python poche pour les Nuls

John Paul Mueller

Paru le 04/06/2026

400 pages

First

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412108918
9782412108918
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.