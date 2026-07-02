Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Retour sur un passé artistique et littéraire -Künstler in der Wende - 35 ans après la chute du mur

Jean Mortier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment la chute du Mur en 1989 a-t-elle transformé l'art et la littérature en RDA ? Quel regard les artistes portent-ils aujourd'hui, 35 ans plus tard, sur cette période tumultueuse ? Le tournant de 1989/90 a offert l'opportunité de se libérer du contrôle de l'Etat et du parti et permis l'ouverture, mais en même temps, il s'agissait d'un grand saut dans les profondeurs du capitalisme. Une toute nouvelle conception de l'art a déterminé le marché de l'art. Les galeristes qui proposaient de l'art est-allemand étaient exclu·e·s des foires d'art, parce que les artistes de l'ex-RDA étaient considéré·e·s comme démodé·e·s ou comme des artistes de commande conformistes. Pour les jeunes artistes qui étaient né·e·s après la construction du Mur et ne voulaient plus croire à l'utopie socialiste, la voie était désormais libre. Quelques membres de l'ancienne génération ont eu du mal à accepter le nouvel arbitraire d'un monde de l'art axé sur l'innovation formelle et se sont muré·e·s dans leur ressenti-ment. En revanche, le tournant a été perçu de manière très différente par celles et ceux qui avaient déjà quitté la RDA avant la chute du Mur. Ayant vécu une césure nette, ils et elles s'étaient libéré·e·s de tout sentiment nostalgique vis-à-vis du "cocon" socialiste. Pour eux, la chute du Mur n'était pas une raison de se réjouir ; elle a plutôt déclenché la sensation d'être à nouveau rattrapé·e par le passé. Le colloque franco-allemand explore les bouleversements sociaux et culturels radicaux de l'époque de la réunification. Avec des contributions des spécialistes français·e·s elle apporte une richesse particulière à ce dialogue interallemand, qui est souvent crispé.

Par Jean Mortier
Chez Presses Universitaires du Septentrion

|

Auteur

Jean Mortier

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Cinquième République

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retour sur un passé artistique et littéraire -Künstler in der Wende - 35 ans après la chute du mur par Jean Mortier

Commenter ce livre

 

Retour sur un passé artistique et littéraire -Künstler in der Wende - 35 ans après la chute du mur

Jean Mortier

Paru le 10/09/2026

200 pages

Presses Universitaires du Septentrion

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757445587
9782757445587
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.