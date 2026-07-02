Le Chemin du piémont pyrénéen

Plus de 30 jours pour parcourir le piémont pyrénéen d'est en ouest entre cités patrimoniales (Carcassonne, Mirepoix, St-Bertrand de Comminges, Lourdes), monuments inscrits au patrimoine de l'UNESCO (églises, cités épiscopales...)et vues splendides sur la chaîne des Pyrénées. L'itinéraire suit le GR® 78 ou " chemin du piémont pyrénéen ", le plus sudiste des chemins vers Saint-Jacques, de Béziers à Saint-Jean-Pied-de-Port (590 km) où il rattrape un tronçon du GR® 65 pour rejoindre Roncevaux en Espagne.