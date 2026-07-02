Là où naissent les tempêtes

" Tu ne survivras pas, Calista. Chaque vague, chaque souffle de vent et tous les monstres marins cherchent à nous précipiter chez Hadès. " Prisonnière de l'île de Circé, Calista rêve d'aventure et de liberté. Le jour où le navire d'Ulysse met les voiles vers Ithaque, elle saisit sa chance et fuit avec eux. Une fois à bord, elle découvre que ce voyage est maudit. Pour empêcher Ulysse de rentrer chez lui, les dieux sont prêts à tout. Calista fait aussi face à l'hostilité de l'équipage et en particulier à celle de Drakos, le maître d'armes. Pourtant, la jeune femme a beau le haïr, elle ne peut ignorer l'attirance qu'elle ressent pour lui. Emportée malgré elle dans cette odyssée, Calista va apprendre que certains combats ne peuvent être gagnés à la seule force de l'épée. L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks, la version classique sera disponible avec la tranche blanche.