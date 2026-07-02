Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Nouvel album !

Anne-Marie Desplat-Duc, Elisa Villebrun, Pauline Spira

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si tu devenais la meilleure amie d'une star ? La nouvelle série de romans 8-12 dont tu vas devenir FAN ! Emy, la célèbre chanteuse, a fait un malaise. Elle doit annuler les derniers concerts de sa tournée pour partir se reposer. Les rumeurs les plus folles circulent et les Emmies s'inquiètent. On dit qu'Emy aurait perdu sa voix ! Pour que la jeune star retrouve le moral, une seule solution : faire venir auprès d'elle Louise, sa meilleure amie. L'occasion idéale pour que le duo prépare en secret un album qui leur ressemble vraiment.

Par Anne-Marie Desplat-Duc, Elisa Villebrun, Pauline Spira
Chez Syros

|

Auteur

Anne-Marie Desplat-Duc, Elisa Villebrun, Pauline Spira

Editeur

Syros

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvel album ! par Anne-Marie Desplat-Duc, Elisa Villebrun, Pauline Spira

Commenter ce livre

 

Nouvel album !

Anne-Marie Desplat-Duc, Elisa Villebrun, Pauline Spira

Paru le 09/07/2026

224 pages

Syros

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782748539509
9782748539509
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.