Nouvel album !

Et si tu devenais la meilleure amie d'une star ? La nouvelle série de romans 8-12 dont tu vas devenir FAN ! Emy, la célèbre chanteuse, a fait un malaise. Elle doit annuler les derniers concerts de sa tournée pour partir se reposer. Les rumeurs les plus folles circulent et les Emmies s'inquiètent. On dit qu'Emy aurait perdu sa voix ! Pour que la jeune star retrouve le moral, une seule solution : faire venir auprès d'elle Louise, sa meilleure amie. L'occasion idéale pour que le duo prépare en secret un album qui leur ressemble vraiment.