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Cuisine du Limousin

Xxx

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En matière de recettes, de spécialités, de mets et de produits locaux, le Limousin n'est certainement pas la région la moins pourvue des provinces françaises : bréjaude, millassou, galetou, fondu creusois, clafoutis, flognarde... et tant d'autres ! Nos grands-mères ne devaient pas avoir de mal à concocter un menu typiquement limousin pour les repas dominicaux... D'autant que le Limousin est une belle région d'élevage, bovin bien sûr, mais aussi avec le mouton ou le porc cul-noir. Dans ce livre, vous retrouverez les recettes, traditionnelles ou revisitées, qui font du Limousin une véritable terre de gastronomie. L'occasion, également, d'en apprendre davantage sur les spécialités locales et l'histoire de certaines recettes de la région. Une belle manière - gourmande ! - de redécouvrir nos produits et plats du terroir et de faire revivre la cuisine de nos grands-mères, celle de notre enfance...

Par Xxx
Chez Ici en région

|

Auteur

Xxx

Editeur

Ici en région

Genre

Cuisine des régions

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Cuisine du Limousin

Xxx

Paru le 04/06/2026

1520 pages

Ici en région

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386850028
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