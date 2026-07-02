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Sur les traces d'un entrepreneur Dauphinois d'avant-hier

Paul Meunier

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A l'origine de cet ouvrage se trouve la figure d'un ancêtre oublié : celle de Charles Meunier (1775-1842). A partir d'archives familiales, de correspondances inédites et de fonds conservés notamment aux archives départementales de l'Isère, l'auteur reconstitue le parcours singulier de cet entrepreneur du tournant des XVIII ? et XIX ? siècles : liquoriste, négociant, brasseur, percepteur, acteur discret mais révélateur de son temps. De Tullins à Marseille, de Grenoble à Voiron, le destin du modeste Charles Meunier croise celui des grandes familles d'affaires, des artistes de l' "école de Proveyzieux" , des réseaux marchands méditerranéens et même du jeune Stendhal. A travers cette figure attachante, c'est tout un "Dauphiné d'avant-hier" qui se dessine : une région encore préindustrielle, en pleine recomposition sociale, intellectuelle et économique.

Par Paul Meunier
Chez Presses Universitaires de Grenoble

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Auteur

Paul Meunier

Editeur

Presses Universitaires de Grenoble

Genre

Histoire régionale

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Sur les traces d'un entrepreneur Dauphinois d'avant-hier

Paul Meunier

Paru le 02/07/2026

288 pages

Presses Universitaires de Grenoble

26,00 €

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