Sur les traces d'un entrepreneur Dauphinois d'avant-hier

A l'origine de cet ouvrage se trouve la figure d'un ancêtre oublié : celle de Charles Meunier (1775-1842). A partir d'archives familiales, de correspondances inédites et de fonds conservés notamment aux archives départementales de l'Isère, l'auteur reconstitue le parcours singulier de cet entrepreneur du tournant des XVIII ? et XIX ? siècles : liquoriste, négociant, brasseur, percepteur, acteur discret mais révélateur de son temps. De Tullins à Marseille, de Grenoble à Voiron, le destin du modeste Charles Meunier croise celui des grandes familles d'affaires, des artistes de l' "école de Proveyzieux" , des réseaux marchands méditerranéens et même du jeune Stendhal. A travers cette figure attachante, c'est tout un "Dauphiné d'avant-hier" qui se dessine : une région encore préindustrielle, en pleine recomposition sociale, intellectuelle et économique.