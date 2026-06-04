Morcelée (poche)

"Lisez ce livre. Vous me remercierez plus tard. ' Veronica Roth, autrice de Divergente Karys Eska a le pouvoir de parler aux morts. Or ce genre de don n'est pas gratuit : pour l'obtenir, elle a dû se lier à un Ephirite, une entité aussi divine que monstrueuse, qui pourrait à tout moment décider d'invoquer son pacte et de la tuer. Mais ce jour n'est pas encore venu. En attendant, elle utilise ses facultés pour enquêter sur des décès mystérieux. Quand, au cours d'une mission, Karys est sauvée par un ambassadeur à l'agonie, elle conclut avec lui un tout autre pacte : la vie de Ferain contre une fortune. Pour le soustraire au danger, la jeune femme le lie à elle, mais le diplomate se retrouve piégé dans son ombre, leur faisant courir à tous les deux un grand danger. Traqués sans relâche par les fidèles des Ephirites, Karys et Ferain se retrouvent au coeur de machinations divines dont tout leur échappe. Et, malheureusement, naviguer entre les morts et les vivants n'est parfois qu'une question de chance... même pour une nécrolocutrice.