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Peppa Pig au crochet

Irene Strange

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Donnez vie à Peppa, ses amis et sa famille grâce aux techniques de crochet faciles de cet ouvrage officiel de Peppa Pig ! Dans cette collection de plus de 20 adorables jouets, vous retrouverez Peppa, George, maman Pig, papa Pig et la petite dernière, Evie ! Vous pourrez également confectionner ses amis, notamment Suzy Sheep, Danny Dog, Emilie Eléphant et bien d'autres encore ! - Plus de 20 modèles faciles à suivre, réalisés en rond avec du fil DK - Des instructions claires pour l'assemblage et les finitions- Des techniques détaillées étape par étape et des photos en gros plan Créez des jouets au crochet mignons et câlins, parfaits pour jouer ou pour offrir. Rassemblez votre fil, votre crochet et votre imagination, et lancez-vous !

Par Irene Strange
Chez Eyrolles

|

Auteur

Irene Strange

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

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Peppa Pig au crochet

Irene Strange

Paru le 09/07/2026

Eyrolles

19,90 €

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