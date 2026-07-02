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#Roman francophone

Aller là-bas vivre ensemble

Saverio Tomasella

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Il n'y a qu'à plusieurs qu'on peut chanter en harmonie... Infirmier à Paris, Sofiane est au bord du burn-out. L'absurdité des règles et des contraintes administratives est en train de tuer sa passion pour son métier. Un jour, c'est décidé : il quitte l'hôpital et plaque tout pour aller ouvrir un gîte dans une station balnéaire en Picardie, soutenu par son compagnon Valentin. Mais comme l'annonce Sofiane, par ailleurs clarinettiste amateur de très haut niveau, ce gîte ne sera pas comme les autres : il s'agira d'un gîte musical, où les hôtes pourront jouer ensemble et créer un espace dédié à la musique. Alors que leurs amis, connaissances et mentors se rallient au projet, les difficultés s'accumulent. Ce doux rêve est-il bien raisonnable ? Les riverains accepteront-ils qu'un couple d'hommes, dont l'un est d'origine marocaine, s'installe dans la région ? La musique aura-t-elle vraiment le pouvoir d'apaiser les tourments des uns et des autres ?

Par Saverio Tomasella
Chez Eyrolles

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Auteur

Saverio Tomasella

Editeur

Eyrolles

Genre

Littérature française

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Aller là-bas vivre ensemble

Saverio Tomasella

Paru le 02/07/2026

Eyrolles

18,90 €

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